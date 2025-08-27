أكاديمية مجان للتايكواندو تصنع التاريخ الأول لتكون أول نادٍ عربي يحصد 7 ذهبيات فـي بطولة الجائزة الكبرى بالصين

كتبت ــ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

حققت أكاديمية مجان للتايكواندو إنجازًا تاريخيًا يضاف الى غلة انجازات الرياضة العمانية والعربية بمشاركتهم في بطولة الجائزة الكبرى للشباب والناشئين التي أُقيمت في الصين حيث توج أبطالها بـ 11 ميدالية ملونة حيث حقق اللاعبون 7 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة في صدارة المشهد العربي والقاري كأول ناد عربي يصل إلى حصيلة 7 ذهبيات في بطولة واحدة من بطولات الجائزة الكبرى. حيث حققت فئة الناشئين عددا من الميداليات الملونة توج محمد المسكري بالميدالية الذهبية وزن -26 كغ و قصي الحبسي بالميدالية الذهبية وزن -36 كغ وراشد المعمري بالميدالية فضية وزن -32 كغ كما توج أحمد زكي بالميدالية الفضية وزن -36 كغ وأما سليمان العبري فقد حصل على الميدالية البرونزية وزن -29 كغ .كما توج فئة الشباب المهند البلوشي بالميدالية الذهبية وزن 48 كغ و المعتصم المسكري بالميدالية الذهبة وزن 56 كغ كما توج العز المعولي بالميدالية الذهبية وزن -60 كغ وبسام حسن بالميدالية الذهبية وزن -63 كغ كما حصل مهند الحجري على الميدالية الذهبية وزن -59 كغ وفاز محمد العوفي على الميدالية الفضية وزن -51 كغ . جاء هذا الإنجاز ثمرة برنامج إعداد متكامل عملت عليه أكاديمية مجان منذ أشهر طويلة، تضمن إقامة معسكرات داخلية في السلطنة تركزت على رفع المستوى البدني والتكتيكي، بالإضافة إلى معسكرات خارجية في دول رائدة في التايكواندو مثل كوريا والأردن وصربيا، حيث خضع اللاعبون لبرامج تدريبية متقدمة واحتكوا بمدارس مختلفة من اللعبة كما حرصت الأكاديمية على تهيئة اللاعبين نفسيًا وذهنيًا، عبر ورش عمل ودعم إداري وفني متواصل، بهدف صقل جيل قادر على تمثيل سلطنة عمان بأفضل صورة في المحافل الدولية.وقال توفيق البلوشي رئيس أكاديمية مجان للتايكواندو : نحن اليوم نقطف ثمار خطة مدروسة وضعناها منذ سنوات، تقوم على إعداد جيل من الأبطال عبر مشاركات خارجية، ومعسكرات نوعية، وبرامج تدريبية متخصصة. الفوز بـ7 ذهبيات في بطولة الجائزة الكبرى هو إنجاز تاريخي للسلطنة وللعالم العربي، ونقطة انطلاق نحو المزيد من النجاحات. وقال المدرب الوطني عادل الوهيبي مدرب المنتخب الوطني : ما يميز لاعبي أكاديمية مجان هو الانضباط والعمل الجاد. الإعداد الفني والبدني خلال المعسكرات كان مثاليًا، وقد ترجم اللاعبون ذلك في الميدان بذهبيات تاريخية تؤكد أنهم على الطريق الصحيح نحو العالمية . وقال المدرب الوطني محمد المحروقي : لقد عملنا على تفاصيل صغيرة وكبيرة خلال فترة التحضير، من التكتيك إلى اللياقة، ومن الذهن إلى الروح القتالية و الإنجاز جاء نتيجة التزام اللاعبين وتعاون الجميع. وأؤكد أن القادم سيكون أفضل إذا واصلنا هذا النهج. وأما علي المسكري المدير الإداري فقد قال : جهزنا اللاعبين من جميع النواحي وسخّرنا كل الإمكانيات الإدارية لتوفير بيئة مثالية التنظيم والدعم كانا حاسمين في تحقيق هذا الإنجاز. اليوم نفتخر بأننا رفعنا اسم سلطنة عمان عاليًا وأثبتنا أن أنديتنا قادرة على الإنجاز الدولي .