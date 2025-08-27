نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باير ليفركوزن وغلطة سراي يدخلان سباق التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي أكانجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة The Independent أن ناديي باير ليفركوزن الألماني وغلطة سراي التركي يستعدان لدخول منافسة قوية مع كريستال بالاس الإنجليزي من أجل التعاقد مع المدافع السويسري مانويل أكانجي (30 عامًا)، لاعب نادي مانشستر سيتي.

ويبحث أكانجي عن فرص جديدة لمزيد من المشاركة الأساسية، وسط تقلبات في خيارات الدفاع داخل تشكيلة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات مكثفة من الأندية المهتمة، في محاولة لإقناع أكانجي بالانضمام قبل إغلاق نافذة الانتقالات.