نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة ألمانيا يطالب بإعادة نوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعاد لوثار ماتيوس، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، التأكيد على أنه ينبغي مطالبة الحارس مانويل نوير بالعودة من اعتزاله الدولي والمشاركة في كأس العالم 2026، إذا تعذر على مار أندريه تير شتيغن المشاركة.

وقال ماتيوس لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية يوم الأربعاء إن في حالة غياب الثنائي عن بطولة العام المقبل، فإنه يفضل الاعتماد على بيرند لينو، حارس فولهام، ونوح أتوبولو، حارس مرمى منتخب تحت 21 عاما، حارس فرايبورغ.

واختير تير شتيغن ليكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بعدما اعتزل نوير، الفائز بكأس العالم 2014، العب الدولي العام الماضي.

ولكن خضع تير شتيغن، 33 عاما، لجراحة في الظهر وسيغيب لعدة أشهر. وقد يعاني في الحصول على وقت للعب مع فريقه برشلونة، حيث أصبح جوان غارسيا هو الحارس الأساسي.

وقال ماتيوس، الفائز بكأس العالم 1990 "إذا كان تير شتيغن جاهزا ويشارك في المباريات فهو الحارس الأساسي. إذا لم يحدث ذلك، أرى أن مانويل نوير هو حارسنا في المونديال، إذا كان متاحا".

واستبعد يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، ورودي فولر، المدير الرياضي، عودة نوير في كأس العالم، حيث يبلغ حاليا 39 عاما.

كما أعرب أسطورتا المنتخب الألماني وبايرن ميونخ سيب ماير وتوماس مولر عن رأيهما بأنهما لا يستبعدان جاهزية مانويل نوير للعب العام المقبل إذا دعت الحاجة.

ولعب أوليفر باومان وألكسندر نوبل، حارسا هوفنهايم، عندما كان تير شتيغن مصابا في الموسم الماضي، ولكن ماتيوس يفضل رؤية لينو وأتوبولو.

وقال ": لدينا حارسان من الطراز العالمي في نوير وتير شتيجن. ولكن إذا لم كونا متاحين، فبالنسبة لي سيكون لينو وأتوبولو أفضل حل".