حال مشاركته ضد بيراميدز.. منتخب مصر يفتح أبوابه أمام ضم نجم الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك رغبة قوية لدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضم إمام عاشور للمعسكر القادم.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي لا يزال يدرس مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز ويرغب النادي في عودة اللاعب للمشاركات تدريجيا خوفا من عودة الإصابة.

واتم شبانة بأن حسام حسن سيضم اللاعب في حال مشاركة امام عاشور فى مباراة بيراميدز حتى ولو كانت المشاركة لدقائق محدودة.

