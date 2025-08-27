نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيويور على أعتاب بورتو.. إعارة مع إلزامية شراء تقترب من الحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة Sky Sports أن نادي بورتو البرتغالي بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع أرسنال لضم المدافع البولندي ياكوب كيويور (25 عامًا) على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء في نهاية الموسم.

ووفقًا للمصادر، يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على بنود الصفقة، وسط تفاؤل من الجانبين بحسمها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

كيويور، الذي انضم إلى أرسنال قادمًا من سبيزيا الإيطالي في يناير 2023، لم يحظَ بدقائق لعب منتظمة تحت قيادة ميكيل أرتيتا، ما جعله من بين الأسماء المرشّحة للمغادرة هذا الصيف.

خطوة لإحياء المسيرة؟

يأمل كيويور في أن تتيح له الخطوة نحو بورتو فرصة للعودة إلى التشكيلة الأساسية والمشاركة الأوروبية، خصوصًا أن النادي البرتغالي معتاد على لعب أدوار متقدمة في دوري الأبطال.