نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتحرك لحسم صفقة حارس بلجيكا قبل غلق الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير لصحيفة The Telegraph أن نادي مانشستر يونايتد يسعى لحسم التعاقد مع الحارس البلجيكي الشاب سينّ لامينس (23 عامًا)، حارس مرمى رويال أنتويرب، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة اليونايتد تعمل حاليًا على الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية، تمهيدًا لتوقيع الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل رغبة النادي في تدعيم مركز الحراسة ببديل شاب يتمتع بإمكانات كبيرة.

لامينس، الذي تألق مع أنتويرب في الدوري البلجيكي الموسم الماضي، يُعد من المواهب الصاعدة في حراسة المرمى الأوروبية، وسبق له التدرّج في فئات الشباب لنادي كلوب بروج.