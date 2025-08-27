نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديشان يعلن اليوم قائمة منتخب فرنسا للمونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، للإعلان عن قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي أوكرانيا وآيسلندا يومي 5 و9 سبتمبر (أيلول) المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسيكشف ديشان عن القائمة، الأربعاء، في مقر اتحاد الكرة الفرنسي، علمًا بأنه اختار 25 لاعبًا في المعسكر الأخير في مايو (أيار) الماضي، بينما يستعد لاختيار 23 لاعبًا هذه المرة.

ويتنافس منتخب فرنسا في مجموعة من 4 فرق، حيث تضم أذربيجان أيضًا.

ويعتمد مدرب منتخب فرنسا على خطة 4 / 2 / 3 / 1، ومن غير المتوقع أن يجري تعديلات على خياراته في حراسة المرمى، رغم تكهنات بإمكانية استدعاء ألفونس أريولا، حارس مرمى ويستهام يونايتد الإنجليزي، ولكن تبقى المشكلة

في قلة مشاركاته، وفي حال عدم حدوث مفاجآت سينضم لوكاس شوفالييه وبريس سامبا إلى مايك ماينان.

وعلى مستوى خط الدفاع، من المتوقع عودة جول كوندي وويليام ساليبا ودايوت أوباميكانو من الإصابة، بعد غيابهم عن نهائيات دوري أمم أوروبا في نهاية الموسم الماضي، بينما ستكون هناك مفاضلة بين الثنائي لويك بادي وبيير كالولو.

وينتظر أيضًا استدعاء بنيامين بافارد ومالو غوستو لاعب تشيلسي في الجهة اليمنى، وذلك بعد تألق الأخير مع فريقه في كأس العالم للأندية، وتزداد أيضًا فرص الظهير الأيسر لوكا ديني في الانضمام للقائمة، بعكس جوناثان كلوس الذي اقترب من الرحيل عن نيس.

ويفاضل ديشان أيضًا في الجهة اليسرى بين الشقيقين لوكاس هيرنانديز وثيو هيرنانديز الذي انتقل مؤخرًا إلى الدوري السعودي.

ويبدو المدير الفني لمنتخب فرنسا أكثر استقرارًا على خياراته لخط الوسط، في ظل تفضيله لاستدعاء أوريلين تشواميني ومانو كونيه وماتيو جيندوزي ووايرن زاير إيمري، بينما تبدو فرص بوبكر كامارا ضعيفة رغم الشائعات، بينما لا توجد شكوك بشأن أدريان رابيو الذي يغيب عن مباريات فريقه أولمبيك مارسيليا في الفترة الأخيرة.

ويأمل ديشان أيضًا في الاستفادة من تألق العديد من مهاجمي فرنسا مع أنديتهم هذا الموسم، مثل كيليان مبابي ومايكل أوليس وعثمان ديمبيلي، وديزيري دوي وماركوس تورام، الذي سجّل هدفين في فوز إنتر ميلان على تورينو 5 / صفر، الاثنين.

أما راندال كولو مواني فهناك اتفاق على انتقاله من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس، لكن يبقى انضمامه لقائمة فرنسا محل شك، بينما يبرز هوغو إيكيتيكي بعد تسجيله في أول 3 مباريات بقميص ليفربول الإنجليزي، بينما يأمل ريان شرقي في الاستفادة من مستواه المميز مع مانشستر سيتي وتألقه مع فرنسا في مايو الماضي للانضمام مجددًا لقائمة منتخب بلاده.