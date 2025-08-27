نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يفتح باب الخروج لأنتوني.. وجهته المقبلة إسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة The Telegraph أن نادي مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مبدئي مع ريال بيتيس يقضي بعودة الجناح البرازيلي أنتوني (25 عامًا) إلى النادي الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، في صفقة قد تبدأ على شكل إعارة مع إلزامية الشراء.

مانشستر يونايتد يفتح باب الخروج لأنتوني.. وجهته المقبلة إسبانية!

الصفقة تأتي في ظل رغبة يونايتد في تخفيف الأعباء المالية وتعديل تركيبة الفريق، فيما يسعى بيتيس لاستغلال علاقته السابقة باللاعب لتأمين عودته، بعد فترة ناجحة قضاها في صفوفه على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تشمل الصفقة بندًا يُجبر بيتيس على شراء اللاعب نهائيًا بعد انتهاء فترة الإعارة، وسط تقديرات بأن قيمة الشراء ستُحدد لاحقًا خلال الأيام القليلة المقبلة.