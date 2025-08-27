نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية مباريات الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جولتين من الدوري الإسباني شهدوا منافسات قوية من جميع الأندية والتي تدخل الموسم الجديد بدوافع الانتصارات وتجميع النقاط في الدور الأول.

وباتت الصدراة محل منافسة بين فياريال، ريال مدريد، برشلونة أصحاب رصيد 6 نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية مباريات الجولة الثالثة

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب أندية الدوري الإسباني قبل بداية الجولة الثالثة:-

1-فياريال:6 نقاط

2-برشلونة:6 تقاط

3- ريال مدريد: 6 نقاط

4- خيتافي: 6 نقاط

5-أتليتك بلباو: 6 نقاط

6-إسبانيول: 4 نقاط

7-ريال بتيس: 4 نقاط

8- رايو فاليكانو: 3 نقاط

9- ألافيس: 3 نقاط

10- أوساسونا: 3 نقاط

11-ريال سوسييداد: 2 نقطة

12-إلتشيه: 2 نقطة

13-أتليتكو مدريد: نقطة

14-فالنسيا: نقطة

15- سليتا فيجو: نقطة

16-ريال مايوركا: نقطة

17- ليفانتي: 0 نقاط

18-إشبيلية: 0 نقاط

19-ريال أوفييدو: 0 نقاط

20- غيرونا: 0 نقاط