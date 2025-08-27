نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة السعودية المواجهة القوية التي ستجمع بين الهلال والرياض، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب المملكة آرينا، مواجهة الهلال والرياض، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي.

موعد مواجهة الهلال والرياض في دوري روشن

من المقرر، أن تقام المباراة يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال ضد الرياض في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات thmanyah السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة الثمانية 1.