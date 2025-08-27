نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية مباريات الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل المنافسات في الدوري الانجليزي والذي شهد الكثير من الأحداث في مبارياته الأخيرة خاصة مع فوز ليفربول الصعب على نيوكاسل يونايتد. ويبحث ليفربول الدفاع عن لقبه بيتما يضع مانشستر سيتي وأرسنال نصب أعينهم اللقب المحلي. ونستعرض لكم عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:- ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية مباريات الجولة الثالثة 1. أرسنال 6 نقاط

2. توتنهام هوتسبير 6 نقاط

3. ليفربول 6 نقاط

4. تشيلسي 4 نقاط

5. نوتينجهام فورست نقاط

6. مانشستر سيتي 3 نقاط

7. سندرلاند 3 نقاط

8. إيفرتون 3 نقاط

9. بورنموث 3 نقاط

10. برينتفورد 3 نقاط

11. بيرنلي 3 نقاط

12. ليدز يونايتد 3 نقاط

13. فولهام "نقطتين"

14. كريستال بالاس "نقطتين"

15. نيوكاسل يونايتد "نقطة واحدة"

16. مانشستر يونايتد "نقطة واحدة"

17. أستون فيلا "نقطة واحدة"

18. برايتون "نقطة واحدة"

19. وولفرهامبتون "بلا نقاط"

20. وست هام يونايتد "بلا نقاط"