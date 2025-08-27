الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مباراة وست هام يونايتد ضد ولفرهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والتي انتهت بفوز “الذئاب” 3-2 مساء الثلاثاء على ملعب “مولينيو”، واقعة مثيرة للجدل كان بطلها قائد الفريق جارود بوين.

جدل بعد خسارة وست هام أمام ولفرهامبتون وبوين يعتذر للجماهير

فبعد صافرة النهاية، وأثناء توجه لاعبي وست هام لتحية الجماهير، ظهر بوين وهو يطلق تعليقًا نحو أحد المشجعين قبل أن يحاول القفز باتجاه المدرجات، لكن زملاءه تدخلوا سريعًا لمنعه، ليخلع شارة القيادة ويغادر أرض الملعب برأس منحني.

بوين اعتذر عبر حسابه على “إنستجرام”، قائلاً: “أنا شخص شغوف وسأقاتل في كل مرة أدخل فيها الملعب، لكن علي أن أكون قدوة أفضل، أنتم الجماهير تعرفون كم أحبكم وأحب هذا النادي”.

الخسارة عمّقت أزمات وست هام تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، بعدما تلقى الفريق هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام سندرلاند وتشيلسي استقبل خلالهما ثمانية أهداف، ليزداد الضغط على الجهاز الفني مبكرًا هذا الموسم.

وفي تفاصيل المباراة، افتتح رودريجو جوميز التسجيل لوولفرهامبتون، ثم رد توماس سوتشيك ولوكاس باكيتا ليمنحا وست هام التقدم حتى الدقيقة 63، قبل أن يسجل يورجن ستراند لارسن هدفين في دقيقتين (82 و84) حسم بهما أصحاب الأرض أول انتصار لهم هذا الموسم.