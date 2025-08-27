الرياضة

زوجة حمادة إمام تناشد المسؤولين لإعادة أرض 6 أكتوبر للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

زوجة حمادة إمام تناشد المسؤولين لإعادة أرض 6 أكتوبر للزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة حمادة إمام تناشد المسؤولين لإعادة أرض 6 أكتوبر للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الدكتور ماجي الحلواني زوجة الكابتن حمادة إمام نجم نادي الزمالك السابق عن مناشدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استعادة أرض الأبيض في مدينة ٦ أكتوبر.

وقالت ماجي الحلواني في تصريحاتها لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا: نادي الزمالك من أكبر أندية العالم وليس مصر فقط، لذلك نتمنى من فخامة الرئيس النظر بعين الرأفة للنادي وعودة أرض أكتوبر.

وتابعت: جماهير نادي الزمالك سر فوز الفريق اليوم أمام فاركو، والأبيض يضم قائمة مميزة قادرة على مواصلة الانتصارات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا