نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وفيهين في كأس ألمانيا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، مواجهة قوية أمام نظيره فيهين، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا في موسمه الجديد.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فيهين في كأس ألمانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد فيهين، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد فيهين

والجدير بالذكر أن لا يوجد قناة حتى الآن، أعلنت عن إذاعة مباراة بايرن ميونخ ضد فيهين، في كأس ألمانيا التي سيتم إذاعتها مساء اليوم الأربعاء على الهواء مباشرة.