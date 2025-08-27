نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأهمها مباراة مانشستر يونايتد ضد جريمسبي تاون.

مواعيد أهم مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

إيفرتون ضد مانسفيلد تاون، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 5.

مانشستر يونايتد ضد جريمسبي تاون، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 4.

أبرز مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا

بنفيكا ضد فنربخشه، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

كلوب بروج ضد رينجرز، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports.

كأس ألمانيا

بايرن ميونخ ضد فيهين، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.