نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: "اسكواد" الأهلي يفوز على أي فريق دون مدير فني.. وتصريح فيريرا تجاه الجزيري غير موفق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تامر عبد الحميد "دونجا" نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على حساب فاركو في الدوري المصري الممتاز، وكذلك تعادل الأهلي أمام غزل المحلة في دوري نايل.

وقال دونجا، خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور" تقديم الإعلامي خالد الغندور: "قائمة النادي الأهلي الحالية قادرة على الفوز أمام أي منافس دون مدير فني".

وأكد: "ريبييرو لم يستمر مع النادي الأهلي ولن يكمل مشواره، وعماد النحاس كان أفضل منه".

وأضاف: "رغم تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولكنه سيفوز على بيراميدز، والسماوي بعيد تماما عن مستواه حتى يورتشيتش خارج الخدمة".

وواصل: "معدل أعمار لاعبي بيراميدز الحالي سبب رئيسي وراء تراجع أداء الفريق في مباريات الموسم الحالي، وعبد الرحمن مجدي صاحب الـ 27 عامًا هو أصغر لاعبي الفريق".

وانتقل دونجا للحديث عن فوز نادي الزمالك أمام فاركو، قائلًا: "أهم شيء بالنسبة للفارس الأبيض حاليا هو الفوز وليس الأداء، وتصدر جدول الدوري أمر هام للغاية".

واختتم: "سيف الجزيري لم يقدم الأداء المطلوب منه مع الزمالك حتى الآن، وتصريح فيريرا تجاهه في المؤتمر الصحفي خاطئ وليس في محله".