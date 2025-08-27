نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب داخل بيراميدز تجاه محمد الشيبي بعد طرده أمام مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي بيراميدز، كشف أن هناك غضب داخل الجهاز الفني لنادي بيراميدز تجاه اللاعب محمد الشيبي بعد طرده أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن الجهاز الفني عنف اللاعب بعد طرده وهناك من يرى أن اللاعب تعمد الطرد للغياب عن مباراة الأهلي المقبلة".

وشدد: "هناك اتجاه داخل الجهاز الفني لفريق بيراميدز على فرض عقوبة على اللاعب المغربي بعد طرده أمام مودرن سبورت".