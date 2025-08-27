نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز إينو: الزمالك لم يتعلم من صفقة انتقالي للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يري معتز اينو نجم الأهلي الأسبق أن الزمالك لم يتعلم من صفقة انتقاله للقلعة الحمراء وكرر نفس الأزمة مع زيزو.

وقال معتز اينو الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان:" الزمالك لم يتعلم من صفقة انتقالي للأهلي بدليل ماحدث مع زيزو".

وتابع معتز اينو:"مشكلة الزمالك عبر تاريخه هي إداراته دايما بيقطعوا في بعض..عكس الاهلي اللي ماشي علي سيستم طول الوقت".

ويضيف معتز اينو:"ده الفرق بين الاهلي والزمالك.. الأهلي مع اختلاف مجالس إدارته تحس أن العجلة ماشية.. متلاقيش شكوي ولا من لاعب ولا من مدرب".