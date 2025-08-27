نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكوى لاعبي الأهلي مستمرة بسبب موعد التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن لاعبو النادي الأهلي، اشتكوا مجددًا للكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي من موعد التدريبات التي يضعها الجهاز الفني.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "شكوى لاعبو الأهلي جاءت بسبب موعد التدريبات والذي يبدأ في العاشرة صباحًا وينتهي في الثانية عشر ظهرًا وأوقات يمتد للواحدة".

وأضاف: "اللاعبون تحدثوا مع محمد يوسف للمرة الثالثة تقريبًا هذا الموسم في هذا الأمر".

وأكمل: "يوسف تحدث مع المدير الفني في وقت سابق وتم تغير موعد المران الختامي ليكون مساءً ليدخل الفريق بعدها مباشرًة المعسكر بدلًا من ذهاب اللاعبين إلى بيوتهم والعودة ليلًا للدخول في معسكر مع استمرار التدريبات باقي الأيام صباحًا".

واختتم: "ريبيرو برر موعد التدريبات حتى يتعود اللاعبين على الأجواء الحارة مثلما يحدث في المباريات الإفريقية وهو ما لم يقنع اللاعبين ليتجدد طلبهم".