إشادة كبيرة بمدرب غزل المحلة بعد التعادل مع الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، أن علاء عبد العال يستحق أن يفوز بجائزة أفضل مدرب في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه: "أرى أن علاء عبد العال يستحق أن يكون ضمن أفضل مدربين في الجولة الرابعة بالدوري المصري".

وتابع: "قد يرفض البعض هذه الفكرة بسبب أسلوبه الدفاعي، ولكن بأسلوبه هذا وعدم تواجد عناصر قوية في تشكيله وتمكن من التعادل مع الأهلي، لذلك يستحق أن يكون ضمن الأفضل".