هل يفكر الأهلي في إقالة خوسيه ريبيرو؟

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، كشف حقيقة التفكير في رحيل المدير الفني الإسباني جوزيه ريبيرو بعد التعادل مع غزل المحلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد إن مباراة بيراميدز ليست الاختبار الأخير لريبيرو كما يُشاع".

وأكمل: "الأهلي لا يفكر بالقطعه والكابتن محمود الخطيب أكد على دعمه الكبير للجهاز الفني ولا تفكير في رحيل ريبيرو".

وأضاف: "لجنة التخطيط والمسؤولين عن ملف الكرة في الأهلي يفضلون إعطاء المدرب فرصة كاملة لنهاية عام ٢٠٢٥ ومن ثم تقييم التجربة مع التوقف الدولي وقتها".

واختتم: "مسؤولو الأهلي يروا أن الجهاز الفني له بصمات هجومية وهناك تطور يحدث في كل مباراة تلو الأخرى".

محمد يوسف

