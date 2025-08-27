نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس جلسة محامي زيزو مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن المستشار أشرف عبدالعزيز المحامي الخاص بأحمد مصطفى زيزو، في جلسته مع محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، أكد أن اللاعب لديه مستحقات قيمتها 83 مليون جنيه، لدى الزمالك، عبارة عن 3 ملايين و333 ألف جنيه، قيمة مشاركته في 15 مباراة خلال موسم 2024-2025، 15 مليون جنيه عن موسم 2022 – 2023، و20 مليون جنيه، مكافأة عن موسم 2023-2024، و20 مليون جنيه عن موسم 2024، 2025.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محامي زيزو أكد أن اللاعب لديه أيضا ما يزيد عن 23 مليون جنيه قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن موسم 2024-2025".

وأضاف: "المستشار أشرف عبدالعزيز قدم خلال الجلسة ما يفيد مطالبة زيزو لنادي الزمالك بهذه المستحقات أكثر مرة، وأن الغرامات الموقعة من النادي ضد اللاعب بحجة انقطاعه عن التدريبات مخالفة للائحة العقوبات الخاصة بالفريق".

وواصل: "محامي زيزو أكد أن زيزو انقطع عن التدريبات نظرا لعدم حصوله على مستحقات تصل لشهرين أو أكثر، بالإضافة إلى إزالة صورته ونزعها والبصق عليها وتوجيه السباب له من قبل عمال النادي، وذلك بمعرفة مسؤولي الزمالك وهو ما أثار الجماهير ضده، وبالتالي اللاعب تخوف من حضور التدريبات".

واختتم: "زيزو سيحضر جلسة الاستماع بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية مع منتخب مصر وعقب عودته من بوركينا فاسو".