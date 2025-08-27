المغرب إلى نهائي كأس إفريقيا للمحليين

المغرب إلى نهائي كأس إفريقيا للمحليينتأهل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة إفريقيا للمحليين لكرة القدم إثر فوزه 5-3 بركلات الترجيح على السنغال بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

تقدم المنتخب السنغالي بهدف جوزيف سامب بعد مرور 16 دقيقة من المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وأدرك أسود أطلس التعادل سريعا بهدف سجله صابر بوغرين في الدقيقة 23، واستمر التعادل ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين انتهيا بالتعادل ثم إلى ركلات الترجيح.

وتفوق المغرب في ركلات الترجيح بنتيجة 5 - 2 ليتأهل لمواجهة مدغشقر في المباراة النهائية التي ستقام، يوم السبت المقبل، في العاصمة الكينية نيروبي.

وكان منتخب مدغشقر تأهل بفوزه 1 - صفر على السودان الذي سيواجه السنغال، يوم الجمعة المقبل، في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

ويطمح المنتخب المغربي في الفوز باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، واعتلاء قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بعد تحقيقه لقب نسختي 2018 و2020، عندما يواجه مدغشقر الذي تأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه.