نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشيخ: مواجهة الزمالك ستكون صعبة.. سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية.. وسعيد بأداء وادي دجلة بغض النظر عن النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن فوز الفريق الأول في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على حساب زد.

وقال محمد الشيخ، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور: "سعداء جدا بالفوز على زد وكنا نحتاج للفوز وحصد أول ثلاث نقاط في الممتاز".

وأضاف الشيخ: "هناك فارق كبير بين الدوري الممتاز ودوري المحترفين والرغبة عند اللاعبين في المشاركة بشكل أساسي أمر جيد ويسعدني ولكن لازال نحتاج للوقت للتكيف على أجواء دوري الأضواء والشهرة".

وشدد مدرب وادي دجلة: "اعتزلت كرة القدم وأنا في عمر ٢٠ عامًا، وأتجهت للتحكيم فترة ثم بدأت التدريب وأنا عمري ٢٤ عامًا".

وواصل: "مواجهة الزمالك ستكون صعبة وسنواجه فريق كبير جدا وبطل كأس مصر وأحد أكبر الأندية الإفريقية ومتصدر الدوري حاليا ولكن سنركز على تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: "هناك العديد من الإصابات ضربت نادي وادي دجلة ونعاني من بعض الغيابات، ولكني سعيد بأداء اللاعبين في المباريات رغم الهزيمة في مباراتين حتى الآن".

وأكد: "اهتم بالتفاصيل الصغيرة ونلعب على الكرات الثابتة وكيفية استغلالها بشكل جيد، و25% من أهداف الفريق في دوري المحترفين كانت من كرات ثابتة".