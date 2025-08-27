نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يغيب عن مواجهة وادي ددجلة القادمة بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الزمالك عن مباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويلتقي الزمالك مع فريق وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.