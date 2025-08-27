نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يقوم بتكريم اللواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأول على تقديم درع النادي اللواء حسام الدين الدح، مساعد وزير الداخلية ومدير امن السويس.

وذلك تقديرًا من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لمجهودات ومديرية أمن السويس في إقامة مباريات المصري على ستاد السويس الجديد وتيسير كافة الأمور المتعلقة بدخول وخروج الجماهير وتنقلاتهم.