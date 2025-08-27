نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمدي يُساند الزمالك من أرض الملعب رغم استبعاده أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على في ستاد السلام، لمساندة الأبيض في مواجهة فاركو من أرض الملعب.

أحمد حمدي يُساند الزمالك من أرض الملعب رغم استبعاده أمام فاركو

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، استبعد أحمد حمدي من القائمة التي تخوض مباراة اليوم.

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.