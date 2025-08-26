نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف شيكو بانزا.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بـ 10 نقاط بالفوز على فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق فاركو، بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الفوز للأبيض عن طريق اللاعب شيكو بانزا، في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

وبهذا الفوز نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.

بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة، محتلا المركز الأخير في ترتيب دوري نايل.