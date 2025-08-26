نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم النادي المصري البورسعيدي على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجّل الهدف اللاعب الجزائري منذر طمين في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعد أداء هجومي مميز من الفريق البورسعيدي خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – محمد هاشم – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – بونور موغيشا

الارتكاز الهجومي: عبد الرحيم دغموم – أحمد علي عامر – منذر طمين

الهجوم: صلاح محسن

بينما جاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد الدغيمي – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمود البدري

خط الوسط الدفاعي: محمد أشرف "روقا" – إيزي إيميكا

خط الوسط الهجومي: فوزي الحناوي – محمود أوكا – إسماعيل أشرف

الهجوم: محمد النجيلي