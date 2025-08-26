الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة المغرب ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025، تُعد مواجهة المغرب ضد السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 واحدة من أبرز مباريات البطولة، لما يحمله كلا المنتخبين من تاريخ كروي غني ومنافسة قوية. المباراة تعد قمة منتظرة تجمع بين أسلوب اللعب المنظم للمغرب وسرعة هجوم السنغال، في لقاء سيحدد المتأهل إلى النهائي.

Morocco Vs Senegal: القنـاة الناقلـة مباراة المغرب ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 اليـوم

التاريخ: الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الوقت: الساعة 18:30 بتوقيت المغرب، 19:30 بتوقيت مصر

الملعب: مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 6 الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

طريق الفريقين إلى نصف النهائي

المغرب: تأهل بعد الفوز في ربع النهائي بهدف دون مقابل، مؤكدًا قوته الدفاعية وتنظيمه الهجومي.

السنغال: عبرت إلى نصف النهائي بعد فوز صعب بهدف نظيف، مستفيدة من سرعة لاعبيها وقدرتهم على الضغط العالي على الخصم.

التحليل الفني للمباراة

تعد مباراة المغرب ضد السنغال متكافئة للغاية، حيث يمتلك المغرب خط دفاع قوي وأساليب هجومية منظمة، بينما تتميز السنغال بالسرعة والقدرة على التمرير السريع والهجمات المرتدة. من المتوقع أن يشهد اللقاء ندية كبيرة وحماسًا مستمرًا على مدار التسعين دقيقة، مع فرص متساوية للطرفين لتحقيق الفوز.

أهمية المباراة

يمثل هذا اللقاء اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريقين على التعامل مع ضغط المباريات الحاسمة، كما أن الفوز يمنح المتأهل فرصة ذهبية للمنافسة على لقب البطولة. الجمهور المغربي والسنغالي على موعد مع مواجهة مليئة بالإثارة والندية الكروية.

مباراة المغرب ضد السنغال هي واحدة من أهم مباريات نصف نهائي الشان 2025، ومن المتوقع أن تقدم مستوى فنيًا عاليًا ولقاءً مليئًا بالإثارة. الفوز هنا ليس مجرد تأهل للنهائي، بل هو خطوة نحو المجد في البطولة القارية للمحليين، مما يجعل اللقاء محط أنظار كل عشاق كرة القدم.