الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية مساء اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 نحو العاصمة الأوغندية كمبالا لمتابعة ماتش ناري الآن بين المغرب ضد السنغال القنوات الناقلة في نصف نهائي أمم إفريقيا للمحليين 2025 والمعلق، حيث يستضيف ملعب مانديلا الوطني واحدة من أقوى مواجهات البطولة؛ اللقاء يحمل طابعًا استثنائيًا كونه يحدد هوية الطرف الأول المتأهل إلى المباراة النهائية في نسخة قوية من بطولة الشان 2025، وسط ترقب جماهيري واسع داخل وخارج القارة.

ماتش ناري.. Morocco vs Senegal مباراة المغرب ضد السنغال القنوات الناقلة في نصف نهائي أمم إفريقيا للمحليين

ينطلق ماتش المغرب ضد السنغال اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 في الأوقات التالية:

18:30 مساءً بتوقيت المغرب.

20:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

21:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

وتقام المباراة على أرضية ملعب مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية كمبالا، وسط حضور جماهيري متوقع أن يضيف أجواءً مثيرة لقمة نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال اليوم

تتصدر عبارة مباراة المغرب ضد السنغال القنوات الناقلة محركات البحث مع اقتراب صافرة البداية، إذ أعلنت مجموعة بي إن سبورتس القطرية أنها الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وستُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة beIN SPORTS 6 HD بجودة فائقة الوضوح.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر المنصات الرقمية:

خدمة beIN CONNECT.

تطبيق TOD على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

تردد قناة beIN SPORTS 6 HD الناقلة لمباراة المغرب والسنغال

لمن يسأل عن كيفية استقبال القناة لمتابعة ماتش المغرب ضد السنغال الآن، يمكن ضبط الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معلق مباراة المغرب ضد السنغال اليوم

من أبرز تفاصيل مباراة المغرب ضد السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للمحليين 2025 والمعلق هو هوية المعلق الصوتي؛ وقد أعلنت شبكة بي إن سبورتس أن المعلق المغربي الشهير جواد بدة سيكون هو من يضفي حماسه المعروف على مجريات اللقاء، ليمنح المشاهدين تجربة متابعة مميزة.