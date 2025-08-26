نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يفوز خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على نظيره كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

افتتح صامويل امادى التسجيل لسموحه فى الدقيقة 8 وتعادل على سليمان لكهرباء الإسماعيلية فى الدقيقة 53 قبل أن يحرز عبده يحيى هدف الفوز فى الدقيقة 91.

وبذلك يحقق سموحه أول فوز هذا الموسم ويرتفع رصيده إلى 6 نقاط ويصعد للمركز الخامس ويتجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند نقطتين ويظل فى المركز التاسع عشر.

جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول وسيطر سموحه على معظم فترات الشوط وترجم سيطرته إلى هدف عن طريق صامويل امادى فى الدقيقة 8 ولاحت له عدة فرص للتهديف كانت كفيلة بزيادة بالفارق عن طريق خالد الغندور وسمير فكرى وامادو كانت كفيلة بزيادة فارق الأهداف ولاحت فرصة وحيدة لفريق كهرباء الإسماعيلية عن طريق أحمد حمزاوى أنقذها أحمد ميهوب حارس سموحه لينتهى الشوط الأول بتقدم سموحه بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني تبدلت الأحوال وبدأ كهرباء الإسماعيلية مهاجمًا وهدد مرمى سموحه ونجح فى إدراك التعادل عن طريق على سليمان في الدقيقة 53.

وعقب هذا الهدف تبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات على المرميين إلا أن دفاع الفريقين تصدوا لها.

وشهد الوقت الضائع قمة الإثارة عندما لاحت فرصة لكهرباء الإسماعيلية تصدى لها أحمد ميهوب حارس سموحه وترتد الهجمة على كهرباء الإسماعيلية ويتمكن عبده يحيى من تسجيل هدف الفوز لسموحه من تمريرة حسام أشرف لتنتهى المباراة بفوز سموحه بهدفين مقابل هدف.