الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق ليفربول انتصارًا مثيرًا على مضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ليفربول يحقق فوزًا مثيرًا على نيوكاسل ويحطم أرقاما تاريخية

وتقدم ليفربول عن طريق ريان جرافنبرخ في الدقيقة 35، وأضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يقلص برونو جيمارايش الفارق لنيوكاسل في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 88 سجل ويليام أوسولا هدف التعادل، رغم النقص العددي لأصحاب الأرض بعد طرد أنتوني جوردون في الدقيقة 45+3. لكن اللاعب الشاب ريو نجوما حسم اللقاء في الدقيقة 100 بتسديدة قوية بعد عرضية محمد صلاح.

وبهذا الفوز، واصل ليفربول بدايته القوية بعدما تغلب في الجولة الأولى على بورنموث بنتيجة 4-2، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق الفوز في أول مباراتين بالموسم رغم استقباله هدفين في كل لقاء، وذلك وفقا لإحصاءات شبكة “أوبتا”.

الفوز يمنح ليفربول دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أرسنال المقبلة في قمة الدوري.