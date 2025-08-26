نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتور بيريرا يخطط لتدعيمات أخيرة... وولفرهامبتون يستهدف كريتشي وثنائي هجومي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن مدرب وولفرهامبتون، فيتور بيريرا، يسعى لتعزيز صفوف فريقه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، حيث يضع المدافع التشيكي لاديسلاف كريتشي، لاعب جيرونا البالغ من العمر 26 عامًا، ضمن أولوياته في مركز قلب الدفاع.

ولا يقتصر طموح بيريرا على الخط الخلفي، إذ يضغط أيضًا من أجل التعاقد مع لاعب وسط ميداني قادر على ضبط الإيقاع، إلى جانب مهاجم متعدد الأدوار يمكنه اللعب في أكثر من مركز هجومي، لتعزيز العمق الهجومي للفريق.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي وولفرهامبتون لإنهاء الميركاتو بقوة، وتقديم فريق أكثر توازنًا وتنوعًا مع انطلاق الموسم الجديد.