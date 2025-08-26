الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر مباراة السودان ضد مدغشقر من المباريات المرتقبة بين الفريقين حيث يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء مواجهة مثيرة مساء اليوم، حيث يصطدم منتخب السودان بنظيره مدغشقر في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا للمحليين CHAN 2025 في لقاء يستضيفه ملعب بنجامين مكابا الوطني بمدينة دار السلام التنزانية كما المباراة تحمل طابعًا خاصًا، إذ يسعى كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل التاريخية إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

ماتش ناري..القنوات الناقلة لمباراة السودان ضد مدغشقر في كأس أفريقيا للمحليين وتشكيل Sudan Vs Madagascar

موعد المباراة حيث تُلعب المباراة اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 تنطلق صافرة البداية في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض الساعة 4:30 مساءً بتوقيت الخرطوم كما القنوات الناقلة لمباراة السودان ضد مدغشقر في كأس أفريقيا للمحليين حيث تُذاع المواجهة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 6، كما يمكن متابعتها عبر المنصات الرقمية التابعة للشبكة مثل beIN CONNECT وتطبيق TOD.

مباراة السودان ضد مدغشقر في كأس أفريقيا للمحليين

يدخل منتخب السودان المباراة بثقة كبيرة بعد إقصاء الجزائر بركلات الترجيح، بقيادة مدربه الغاني كواسي أبياه الذي يأمل في قيادة الفريق نحو إنجاز تاريخي جديد على الجانب الآخر، يخوض منتخب مدغشقر اللقاء بروح التحدي بعد تجاوزه منتخب كينيا في ربع النهائي، وهو الآخر يسعى لبلوغ المباراة النهائية لأول مرة التكافؤ هو العنوان الأبرز لهذه المواجهة، خاصة أن المنتخبين لم يسبق لهما الفوز بالبطولة.

التشكيلة المتوقعة للسودان ضد مدغشقر