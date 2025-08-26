منتخبنا الوطني للسباحة يشارك فـي البطولة العربية الرابعة بمدينة الدار البيضاء

يشارك منتخبنا الوطني للسباحة في منافسات البطولة العربية الرابعة للمراحل السنية التي تستضيفها المملكة المغربية في مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر القادم التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للسباحة بمشاركة 19 دولة عربية وأكثر من 400 سباح وسباحة وكانت بعثة منتخبنا غادرت البلاد يوم امس الأول برئاسة طه بن سليمان الكشري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للرياضات المائية رئيس البعثة بالاضافة الى حمد الحجري اداريا والمدرب الوطني أحمد الكليبي والسباحون وهم : محمد الوهيبي وحسين طارق طه ومشعل الكليبي وحمد الحسني وخليل الحسني وأحمد الهنائي ومحمود أولاد ثاني ومحمد الفارسي وعلي الحسني.

وتتضمن منافسات البطولة عدة مسابقات في رياضات السباحة وسباحة المياه المفتوحة والغطس وكرة الماء يتنافسون في 4 فئات عمرية وهي الفئة الأولى: 13 و14 سنة للجنسين (2011 – 2012) و الفئة الثانية: 15 و16 سنة للجنسين (2009 – 2010) والفئة الثالثة: 17 و18 سنة للجنسين (2007 – 2008) و الفئة الرابعة: 19 سنة وما فوق للجنسين (2006 واقل) حيث يحق لكل سباح /‏‏ سباحة المشاركة بعدد أربع (4) سباقات فردية و يحق لكل دولة المشاركة بعدد اثنين (2) سباحين في كل سباق فردي. ويحق لكل دولة المشاركة بعدد واحد (1) فريق في كل سباق تتابع. ويحق لكل دولة تسجيل عدد 96 سباح وسباحة (48) ذكور و(48) اناث فقط.

وتُعد هذه البطولة فرصة لتعزيز التنافسية بين الرياضيين العرب ويسعى سباحوا منتخبنا في البطولة الى تحقيق نتائج مشرفة وصقل مهاراتهم واكسابهم مزيدا من الخبرة والاحتكاك للمشاركات القادمة.