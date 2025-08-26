الفيصل الزبير وفريق المنار للسباقات يسعيان لتحقيق مراكز متقدمة على حلبة نوربرغرينغ الألمانية

فـي ثامن جولات تحدي جي تي العالمي لكأس سباقات التحمل

وصل المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير وزميليه في فريق المنار للسباقات ينز كلينغمان وبن تاك، إلى حلبة نوربرغرينغ الألمانية استعدادًا للجولة قبل الختامية من كأس سباقات التحمل من تحدي جي تي العالمي 2025 من «أيه دبليو أس»، والتي تُقام الأحد المقبل. وسيواجه ثلاثي فريق المنار العماني تحديات سباق التحمل في المسار الذي استضاف الجوائز الكبرى للفورمولا 1 في السابق، والبالغ طوله 5.1 كلم، على متن سيارة فريق المنار للسباقات بي أم دبليو «أم 4 جي تي 3 إيفو» من تجهيز فريق «دبليو أر تي» حيث يتواجدون حاليًا بالمركز الثاني في ترتيب بطولة الفرق خلف فريق «فيرستابن دوت كوم للسباقات» وبالمركز الثالث في بطولة السائقين مع التأخر بنقطة وحيدة فقط عن ثلاثي فريق «سي أس أيه للسباقات» المتواجد بالمركز الثاني مع كل من أرتور روجييه، سيمون غاشيه، وجايمس كيل. وستشارك 61 سيارة، من 10 صانعين سيارات، في جولة نهاية الأسبوع الحالي، وهي المرة الـ 14 التي يزور فيها تحدي جي تي العالمي هذه الحلبة الألمانية العريقة.

ويواجه فريق المنار للسباقات من فريق دبليو أر تي منافسة من فريق «أوبتيموم موتورسبورت»، «أر جيه أن»، «كراج 59» و»سي أس أيه للسباقات» مع سيارات ماكلارين، فريق «فيرستابن دوت كوم للسباقات» مع سيارة أستون مارتن، سيارة لامبورغيني من فريق «بول موتورسبورت» وسيارة آودي من فريق «تريزور أتيمبتو للسباقات» إضافةً إلى فريقي «هيربيرث موتورسبورت» و»رايت موتورسبورت» مع سيارات بورشه. كما سيتشارك تحدي جي تي العالمي حلبة نوربرغرينغ مع سباقاتٍ مساندة ممثلةً بسلسلة «جي تي 4 الأوروبية» المدعومة من النادي الإسباني للسباقات، وكأس «السوبر» لـ لامبورغيني، وكأس ماكلارين أوروبا. وتنطلق التجارب الحرة في صباح يوم السبت القادم في تمام الساعة 9:15 حسب التوقيت المحلي (11:15 صباحًا بتوقيت مسقط) ويتبعها المرحلة التمهيدية للتصفيات الساعة 2:30 بعد الظهر (4:30 عصرًا بتوقيت مسقط).بينما سيكون يوم الأحد مليئًا بالأحداث والمنافسات.

حيث ستكون هناك 3 فترات تأهيلية، تبدأ الساعة 9:00، 9:22، 9:45 صباحًا حسب التوقيت المحلي للسباق (11:00، 11:22، 11:45 حسب توقيت مسقط).بينما ينطلق سباق التحمل في تمام الساعة 3:00 بعد الظهر (5:00 مساءً بتوقيت مسقط).