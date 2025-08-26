نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستراند لارسن يضغط للرحيل... ونيوكاسل يجهز عرضًا جديدًا دون المساس بإيزاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ذا آي" البريطانية أن المهاجم النرويجي جورغن ستراند لارسن حريص على الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد هذا الصيف، في الوقت الذي يدرس فيه الماكبايس التقدم بعرض جديد بعد أن رُفض عرضهم السابق من وولفرهامبتون.

ورغم اهتمام نيوكاسل، تؤكد المصادر أن لارسن لا يُنظر إليه كبديل مباشر للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يحظى باهتمام كبير من ليفربول خلال فترة الانتقالات الجارية.

هذا التطور قد يُبقي على احتمالية ضم لارسن قائمة، سواء بقي إيزاك في صفوف الفريق أو رحل، مما يعكس رغبة نيوكاسل في تعزيز خطه الهجومي بعمق وتنوع قبل إغلاق السوق.