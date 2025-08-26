نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نكسة جديدة لتوتنهام... كومو يرفض عرضًا ضخمًا لضم نيكو باز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن توتنهام يواصل معاناته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث رفض نادي كومو الإيطالي عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني قدّمه السبيرز من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني نيكو باز، البالغ من العمر 20 عامًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

نكسة جديدة لتوتنهام... كومو يرفض عرضًا ضخمًا لضم نيكو باز

ويُعد باز، الذي تألق مؤخرًا في صفوف منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا، أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإيطالي، وقد جذب أنظار عدة أندية أوروبية هذا الصيف.

رفض كومو لهذا العرض يجعل نيكو باز رابع هدف رئيسي يفشل توتنهام في التعاقد معه خلال هذا الميركاتو، وهو ما يزيد من الضغوط على إدارة النادي لإبرام صفقات قوية قبل إغلاق النافذة.