نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب ضخم في الانتظار... نابولي يُغري راسموس هويولوند قبل إغلاق الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي نابولي يستعد لتقديم عرض مغرٍ للمهاجم الدنماركي راسموس هويولوند، لاعب مانشستر يونايتد البالغ من العمر 22 عامًا، يتضمن زيادة كبيرة في راتبه، وذلك في محاولة لإقناعه بالانضمام قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

ويأتي اهتمام نابولي بهويولوند في ظل سعيه لتعزيز هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في حال رحيل أحد نجومه الأساسيين. بينما لم يصدر موقف رسمي من مانشستر يونايتد بشأن مستقبل اللاعب، تشير التقارير إلى أن العرض المالي قد يكون عاملًا حاسمًا في اتخاذ القرار.

هويولوند، الذي انضم إلى اليونايتد الموسم الماضي، يُعد من الأسماء الواعدة على الساحة الأوروبية، وشارك مؤخرًا مع منتخب الدنمارك في بطولة يورو 2024.