نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبي ماينو يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد قبل إغلاق الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة "توك سبورت" البريطانية أن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب كوبي ماينو، البالغ من العمر 20 عامًا، يدرس إمكانية مغادرة مانشستر يونايتد خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، في حال وصول عرض مناسب للنادي.

كوبي ماينو يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد قبل إغلاق الميركاتو

ويُعد ماينو من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، وقد شارك بشكل منتظم مع الشياطين الحمر في الموسم الماضي، إضافة إلى تواجده مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024.

وبينما لم يحسم النادي موقفه النهائي من مستقبل اللاعب، تشير التقارير إلى وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية ترغب في التعاقد معه، ما يفتح الباب أمام انتقال محتمل قبل نهاية الميركاتو.