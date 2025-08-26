نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يقترب من التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد لتعويض غياب لوكاكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، قريبًا من التوصل إلى اتفاق لضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد، وذلك لتعويض غياب مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سيبتعد عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة، وفقًا لتقارير صحفية صدرت يوم الثلاثاء.

وكان لوكاكو قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال المباراة الودية أمام أولمبياكوس اليوناني، التي أقيمت في 14 أغسطس وانتهت بفوز نابولي 2-1، وتشير التقديرات إلى أن فترة غيابه قد تمتد إلى أربعة أشهر، ما يمثل ضربة قوية للفريق في مستهل الموسم الجديد، الذي استهله رجال المدرب أنتونيو كونتي بانتصار خارج الديار على ساسولو بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن نابولي يعمل على إتمام صفقة هويلوند على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار الشراء النهائي مقابل 45 مليون يورو (نحو 52 مليون دولار). وذكرت الشبكة أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا وافق بالفعل على الشروط الشخصية، كما توصل الناديان إلى صيغة تتيح لنابولي تفعيل خيار الشراء الإلزامي في حال تحقق بعض الشروط، مثل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو تسجيل اللاعب عددًا معينًا من الأهداف.

وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ المقترح لشراء هويلوند أقل بكثير مما دفعه مانشستر يونايتد لضمه من أتالانتا في صيف 2023، حيث بلغت الصفقة حينها 77 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين أخرى كحوافز.

وكان اسم هويلوند قد طُرح سابقًا كخيار محتمل لنادي ميلان، إلا أن إصابة لوكاكو دفعت نابولي لتكثيف مفاوضاته والدخول بقوة في السباق، في محاولة لحسم الصفقة سريعًا.