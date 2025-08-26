نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكو باز يرفض الملايين ويقترب من العودة إلى ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أبرزها للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي ريال مدريد لعب دورًا حاسمًا في منع انتقال موهبته الأرجنتينية نيكو باز إلى توتنهام، الذي كان مستعدًا لدفع 70 مليون يورو للتعاقد معه هذا الصيف.

ورغم العروض المغرية، قرر النادي الملكي الإبقاء على اللاعب مع فريقه الحالي كومو لموسم إضافي، مع وعد بعودته إلى صفوف الميرينغي في صيف 2026، وهو الموعد الذي باتت كل المؤشرات تؤكد أنه سيكون لحظة عودة باز إلى البرنابيو.

وعد مدريد إلى كومو

أوضح موقع Defensa Central أن ريال مدريد، ورغم امتلاكه بند إعادة شراء بقيمة 10 ملايين يورو فقط في 2026، أبدى استعداده لدفع 20 مليونًا لنادي كومو تقديرًا لموقفه بعد رفض عرض توتنهام القياسي. كما يدرس النادي الأبيض إرسال موهبة أخرى من الأكاديمية، تياجو بيتارش، لتعويض غياب باز، في صفقة إعارة مع خيار إعادة شراء لثلاث سنوات.

نيكو باز.. هدفه مدريد فقط

النجم الأرجنتيني الشاب لم يُخفِ رغبته في العودة إلى ريال مدريد، ورفض شخصيًا الانتقال إلى الدوري الإنجليزي. فبالنسبة له، القميص الأبيض هو الحلم الأكبر. رغبة اللاعب لعبت دورًا كبيرًا في إسقاط صفقة توتنهام، رغم الإغراءات المالية الضخمة.

صفقة الموسم المقبلة

داخل أروقة فالديبيباس، يسود اقتناع كامل بأن باز سيرتدي قميص ريال مدريد الموسم المقبل ليكون أحد أهم تدعيمات خط الوسط. إدارة فلورنتينو بيريز ترى أن موهبة اللاعب تنمو بسرعة هائلة، وبات هدفًا لأندية كبرى في أوروبا، لكن الكلمة الأخيرة ستكون دائمًا للميرينغي.

