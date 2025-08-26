نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد محمد هاني في مواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة بيراميدز المقبلة بعد غيابه عن مباراة غزل المحلة أمس الإثنين، بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة فاركو في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين السبت المقبل.

