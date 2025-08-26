نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يرفض الجلوس على دكة البدلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص باخبار انتقالات اللاعبين، عن أن هناك لاعبين داخل مانشستر سيتي يرغبون بالرحيل، ورفضوا الجلوس على دكة البدلاء.

كان مانشستر سيتي حقق انتصار بالجولة الأولى من منافسات الدوري الانجليزي أمام ولفز بنتيجة اربع اهداف دون رد، ثم خسر أمام توتنهام هوتسبير بالجولة الثانية بنتيجة هدفين دون رد.

نجم منتخب سويسرا يرغب بالرحيل

Sun Sports

قدّم كريستال بالاس عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لمانشستر سيتي لضمّ مانويل أكانجي قبل غلق سوق الانتقالات.



يضع فريق كريستال بالاس نجم منتخب سويسرا، اكانجي خيار اول في حال رحيل مارك جويهي إلى ليفربول.

