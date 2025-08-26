نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: أرض أكتوبر لن تعود للزمالك! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصف الإعلامي محمد شبانة بيان وزارة الإسكان فيما يخص أزمة أرض الزمالك بمدينة ٦ أكتوبر بالخطير والدقيق في كل كلمة وردت فيه.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ان بيان الوزارة يتضمن بين سطوره اتهامات لمجلس ادارة الزمالك بالخروج عن نصوص ونظام تخصيص الأرض وان البيان أوضح مفاجأة ان النيابة تحقق فى الأمر.

وأضاف شبانة "هناك لغز كبير لم يتم الكشف عنه حتى الآن في قضية الأرض المسحوبة خاصة وأن مجلس الزمالك ينفي تماما إستغلال الأرض في غير اختصاصها، مؤكدا ان عرض البيان لإستعداد الوزارة تخصيص ارض جديدة للنادى حسم امر الأرض المسحوبة بأنها لن تعود !

