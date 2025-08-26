الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، لمواجهة فريق فاركو في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي.

قبل مباراة فاركو.. أزمة نارية في الزمالك بطلها مهاجم الفريق

من خلال تصريحات إعلامية، أكد مصدر مسئول، أن اللاعب عدي الدباغ المحترف الفلسطيني في نادي الزمالك لم يجد الدعم من خلال الكرات العرضية ومن عناصر خط الوسط حتى يصل إلى مرمى الخصوم.

وقد وضح المصدر، أنه من المبكر الحكم على عدي الدباغ ولكنه راس حربة يملك شخصية قوية، وهو قادر على التألق في المواجهات القادمة في كافة البطولات المحلية والقارية.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري الممتاز

وقد تقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وفاركو غدا الثلاثاء، وذالك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على ملعب السويس بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

وقد تقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفاركو، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز المصري للموسم الحالي، وبنخبة من ألمع المحللين في الوطن العربي.

وقد تقرر أن يتولى التعليق على أحداث مباراة الزمالك وفاركو، المعلق الرياضي أيمن الكاشف، الذي يلهب حماس الجماهير.