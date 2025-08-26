نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو يربك ريال مدريد في آخر أسبوع من الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار في مدريد إلى مستقبل رودريجو جوس مع دخول سوق الانتقالات الصيفية أسبوعه الأخير، حيث لا يزال الجناح البرازيلي محور الجدل في أروقة "سانتياغو برنابيو".

ورغم الرسائل التي بعثها اللاعب لجماهير الميرينغي حول رغبته في الاستمرار، إلا أن صحيفة "ذا أثلتيك" كشفت أن رودريجو أعطى تعليمات مباشرة لوكيليه، بيني زهافي وكيا جورابشيان، من أجل دراسة عروض بديلة بسبب قلة مشاركته مع المدرب تشابي ألونسو.

أداء لافت أمام أوفييدو

شارك رودريجو أساسيًا يوم الأحد الماضي في فوز ريال مدريد على أوفييدو (3-0)، مقدّمًا مباراة مميزة إلى جانب كيليان مبابي وفرانكو ماستانتونو، بينما جلس كل من فينيسيوس جونيور وبراهيم دياز على دكة البدلاء. لعب البرازيلي 63 دقيقة قبل أن يُستبدل بفينيسيوس، في أول ظهور له في التشكيلة الأساسية منذ مباراة نصف نهائي مونديال الأندية أمام الهلال (1-1) في يونيو الماضي.

ألونسو أثنى على لاعبه بعد اللقاء قائلًا: "قدم مباراة جيدة، ارتبط بشكل مميز مع كارّيراس ومبابي، وحاول في المواجهات الفردية. كنا بحاجة للجميع هذا الأسبوع، ورودريجو واحد منهم."

اهتمام إنجليزي متزايد

اسم رودريجو حاضر بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُعد مانشستر سيتي أبرز المهتمين بخدماته، لكن النادي الإنكليزي قد يُجمّد الصفقة مؤقتًا لانشغاله بالتعاقد مع حارس مرمى جديد، إلى جانب إمكانية بيع الجناح البرازيلي سافينيو إلى توتنهام.

أما آرسنال وليفربول فقد استطلعا وضع اللاعب في وقت سابق، لكنهما تراجعا عن فكرة التعاقد معه. كما دخل توتنهام في مفاوضات أولية مع محيط رودريغو، لكنها لم تثمر عن اتفاق.

قرار صعب يقترب

ريال مدريد حدّد قيمة بيع جناحه البرازيلي بـ 100 مليون يورو، ومع اقتراب غلق السوق، سيُحسم مستقبل اللاعب إما بالرحيل إلى إنجلترا أو بالبقاء في العاصمة الإسبانية موسمًا آخر.

