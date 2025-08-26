نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فحص طبي لـ بن رمضان قبل مران اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق خلال الساعات القادمة، من أجل الاطمئنان على شكوى اللاعب من آلام العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة أمس، حيث جاء التشخيص المبدئي للاعب مطمئنا قبل مواجهة بيراميدز السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين السبت القادم.