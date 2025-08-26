نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة حال ثبوت وجود مخالفات تسببت في سحب أرض أكتوبر من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن بيان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أصدرت بيان رسمي أكدت من خلاله صحة إجراءات سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك.

وقال عبر برنامجه بلس على قناة النهار الفضائية: من خلال البيان هناك استنتاج بأنه لن يتم إعادة الأرض لنادي الزمالك، وأن هناك بلاغ رسمي في النيابة العامة ضد مجلس إدارة النادي الأبيض بتغيير استخدام الغرض من الأرض، ولو ثبت ذلك ستكون "كارثة"، وهذه الأزمة ستطال العديد من الشخصيات.

وأضاف: الوزارة عرضت تخصيص أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية لنادي الزمالك، وهو ما يعني أن الأرض لن تعود لنادي الزمالك.

وأكمل: بالتأكيد بيان وزارة الإسكان أوضح العديد من النقاط الهامة، وأن يكون الاستثمار في مشروعات معينة، ولكن هل سيحصل الزمالك على ارض جديدة؟! خصوصا في ظل ارتفاع سعر الأراضي حاليًا.

وواصل: بالتأكيد الزمالك حصل على أرض في 2003 لم تكن بنفس الأسعار حاليا في 2025، ولكن البيان كان حاسمًا بأن الأرض حاليا في حوذة وزارة الاسكان.

وزاد: لو ثبت أن هناك إجراءات خاطئة أو أن نشاط الأرض بإقامة مشروع معين لا يتناسب مع النشاط الرياضي ستكون هناك إجراءات معينة، ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة حال ثبوت ذلك مع من تسبب في ضياع حلم نادي الزمالك.

وأتم: الزمالك في أزمة كبيرة بعد بيان وزارة الاسكان.